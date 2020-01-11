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أوكرانيا: الحكومة وشركة الطيران تعوضان عائلات ضحايا الطائرة المنكوبة

السبت 11/يناير/2020 - 10:10 م
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رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي هونشاروك
رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي هونشاروك
وكالات
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أعلن رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي هونشاروك، مساء يوم السبت، أن "بلاده ستدفع إلى كل عم كل راكب إلى عائلات ضحايا الطائرة التي تحطمت في إيران، يوم الأربعاء الماضي، ما يقارب 8350 دولاراً، لكل راكب".

وقال هونشاروك: إن "شركة الخطوط الدولية الأوكرانية ستدفع تعويضات لعائلات أفراد طاقم الطائرة الذين لقوا حتفهم في الحادث"، كما أورد أن "دبلوماسيين أوكرانيين يعكفون على دراسة سبل الحصول على تعويضات من السلطات الإيرانية".

وأصدرت إيران بياناً، في وقت سابق من اليوم، تعترف فيه بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بصاروخ بعد تصاعد الضغط الخارجي على طهران، لكن تعازي المسؤولين لأسر الضحايا لم تكن كافية في نظر بعض الإيرانيين.

وظلت إيران أياماً وهي تنفي الاتهامات الغربية لها بالمسؤولية عن تحطم الطائرة، الذي وقع يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا فيها وعددهم 176 شخصاً.

وقالت السلطات الإيرانية: إن "وسائل الدفاع الجوي، التي كانت في حالة تأهب بعد ضربات صاروخية إيرانية لأهداف أمريكية في العراق، أطلقت صاروخاً تجاه الطائرة عن طريق الخطأ".

وأخفقت تعازي المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس حسن روحاني في تهدئة الإيرانيين الغاضبين، الذين عبروا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن إستيائهم لإخفاء الحقيقة من جانب الدولة.

ولم يسقط ضحايا للضربات الصاروخية الإيرانية التي نُفذت انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في ضرية جوية بطائرة مسيرة أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي، فجر يوم الجمعة الموافق 3 يناير الجاري.

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الكلمات المفتاحية

شركة الطيران الطائرة المنكوبة الطائرة الاوكرانية الحكومة أوكرانيا

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