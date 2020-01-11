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تفاصيل اللقاء الثاني لمجلس الشورى لكهنة الإيبارشية البطريركية

السبت 11/يناير/2020 - 10:27 م
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بوابة الفجر
ماريان ناجى
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اجتمع اليوم السبت بالمقر الايبارشي بالمقريزي، مجلس الشورى للآباء كهنة الإيبارشية البطريركيةتحت رعاية غبطة البطريرك الانبا إبراهيم اسحق، بطريرك الاقباط الكاثوليك،بحضور الانبا باخوم، النائب البطريركي، والاباء أعضاء المجلس.

وقد تم طرح بعض المواضيع ومنها: وضع برنامج للرياضات الروحية للكهنة خلال صيف ٢٠٢٠، وبرنامج تكويني من خلال ندوة للكهنة خلال أكتوبر ٢٠٢٠.

وتم متابعة تفعيل المشروع الرعوي لهذا العام والذي يجمع كل الإيبارشية تحت شعار واحد بيت الرب: من الحجر إلى البشر، وناقش المجلس العديد من الترتيبات الرعوية الأخرى.


وتوجه المجلس بخالص التهاني للمطران نيقولاس هنري لاختياره سفيرا لسفارة الفاتيكان بمصر واختتم الاجتماع بالصلاة.
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