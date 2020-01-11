بعد الاعتداء عليها من الإخوان.. البابا تواضروس يدشن مذبح العذراء بسوهاج



وعقب التدشين، يترأس قداسته القداس الإلهي بحضور العشرات من اقباط سوهاج بالكنيسة ذاتها.



يشار إلى أن مطرانية سوهاج، قد تم الأعتداء عليها من قِبل جماعة الإخوان عقب فض اعتصامي النهضة ورابعة في أغسطس من عام 2013، وإشعال النار في مبنى الخدمات، وكنيسة مار جرجس بالمطرانية الملاصقة للميدان.



ومن المقرر أن يتوجه قداسته الي إيبارشية جرجا‘ صباح غدًا الأحد، ليترأس القداس الإلهي من كاتدرائية القديسة العذراء مريم، ويقوم بتدشينها وتدشين المذبح والأيقونات وأواني المذبح بها.



وفي مساء اليوم ذاته يتوجة قداسته إلي إيبارشية البلينا ليفتتح كاتدرائية الأنبا مقار عقب تجديدها، ويلقي عظة بحضور الأنبا ويصا، مطران البلينا، ومجمع كهنة الإيبارشية، وعدد غفير من أقباط البلينا، ثم يتوجه مساء الإثنين المقبل، إلى كنيسة القديسين بطرس وبولس بمطرانية إخميم لإلقاء عظة على الشعب.



كان قداسة البابا قد وصل صباح اليوم السبت، مطار سوهاج، في زيارة رعوية إلى إيبارشيات الصعيد تبدأ من اليوم وتنتهي الأربعاء المقبل.



وعقد قداسته لقاءً موسعًا مع مجامع كهنة إيبارشيات محافظة سوهاج، حضره ٥٠٠ كاهن إلى جانب عدد من رهبان أديرة سوهاج، ومن أحبار الكنيسة حضر اللقاء ١٦ من مطارنة وأساقفة إيبارشيات الصعيد.



وأقامت إيبارشيات محافظة سوهاج مساء اليوم مأدبة عشاء على شرف قداسة البابا تواضروس الثاني، بحضور محافظ سوهاج، ومسؤولي محافظة سوهاج، ولفيف من المطارنة والأساقفة.

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بعد غدًا الإثنين، صلاة طقس تدشين مذبح كنيسة القديسة العذراء مريم بمقر مطرانية سوهاج، بمشاركة 18 من مطارنة وأساقفة إيبارشيات الصعيد، ومجمع كهنة ايبارشية سوهاج.