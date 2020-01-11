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الشوط الأول.. مشاهدة مباراة النجم والهلال بث مباشر (1-1) عبر bein sportكورة لايف I7SRY رابط ماتش النجم والهلال متعدد hd

السبت 11/يناير/2020 - 10:21 م
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بوابة الفجر
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تنتظر الجماهير التونسية مشاهدة مباراة النجم الساحلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم بفارغ الصبر, ويستدرج نادي الهلال السوداني ضيفه النجم الساحلي إلى ملعبه ووسط جماهيره بالعاصمة السودانية الخرطوم وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت مصر، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في لقاء مثير خارج التوقعات.
بطاقة مباراة النجم الساحلي والهلال السوداني اليوم :-
موعد مشاهدة مباراة النجم الساحلي والهلال السوداني اليوم : الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت مصر ، الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت السعودية، الساعة 9:30 مساءاً بتوقيت الامارات.
القناة الناقلة لمباراة النجم الساحلي والهلال السوداني بث مباشر : بي ان سبورت 1
المعلق : محمد بركات .
نتيجة مباراة الذهاب : النجم الرياضي الساحلي (0-1) الهلال - السودان.
البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 22).
الملعب : ملعب الهلال .
يوم المباراة : 11-1-2020
الهلال جاء من بعيد وحقق فوزا مثيرا على النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد في الجولة الماضية ليشعل المنافسة على بطاقتي الصعود لدور الثمانية في المجموعة الثانية التي تضم أيضا كل من الأهلي المصري وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي.
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