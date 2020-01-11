د. محمد أبو الغار لـ"الفجر": "دلع الستات" سبب انتشار الولادة القيصرية

قدم ملخص خبرته للحوامل والأمهات وكشف أوهام طب النساء والتوليد





علاج تأخر الإنجاب والعقم بالخلايا الجذعية "مسرحية".. وتحديد نوع الجنين "نصب"





جميع وسائل منع الحمل "آمنة".. وخطورة "الحبوب" فى الأمراض المزمنة فقط









يطارد المشاهدين يوميًا سيل من الإعلانات عن مراكز متخصصة فى طب النساء والتوليد، واستعانتها بأحدث التقنيات للقضاء على تأخر الإنجاب والعقم الأمر الذى يُثير حالة من البلبلة لدى المواطنين الذين يحاولون التأكد من أفضل العلاجات وأكثرها فاعلية، لتحديد المشكلة والعلاج المناسب لها.





وبعد انقطاع لسنوات عن الإعلام استطاعت «الفجر» إجراء حوار مع الدكتور محمد أبو الغار أستاذ النساء والتوليد بكلية طب القصر العينى جامعة القاهرة، إذ أنه أحد أهم حكماء المهنة فى مصر والشرق الأوسط.





■ ما السبب وراء انتشار عمليات الولادة القيصرية فى الفترة الأخيرة؟





- هناك 3 أسباب تخص الحامل والطبيب والحالة الصحية، فغالباً ما تقرر السيدة أن تلد بعملية قيصرية خوفًا من آلام الولادة الطبيعية، وتضغط على الطبيب لتحقيق هدفها، ويخضع الأخير لرغبة السيدة خصوصاً أن العملية الجراحية أسهل.





■ ما رأيك فى العلاج بالخلايا الجذعية حال تأخر الحمل أو العقم سواء للسيدات أو الرجال؟





- حتى اللحظة لا يوجد علاج بالخلايا الجذعية فى حالات تأخر الإنجاب أو العقم سواء للرجال أو السيدات، وكل ما يتم الترويج له «مسرحية هزلية».





■ ما مدى فعالية «أبلكيشنات» حساب أيام «التبويض» فى التسهيل لحدوث حمل من عدمه؟





- «الأبلكيشن» يشبه وسائل تحليل الحمل والبول فى المنزل ولا تسبب ضررًا ويمكن الاعتماد عليها، أما «أبلكيشن» التبويض فيفيد السيدة لزيادة فرص الحمل ولا مشكلة من الاعتماد عليها، وأغلبها يحسب بالشكل الصحيح مع وجود فروق فردية بسيطة لا تسبب أى ضرر.





■ ما رأيك فى إعلانات بعض الأطباء عن قدرتهم على تحديد نوع الجنين بدون عمليات من خلال نظام غذائى محدد للأم قبل وأثناء فترة الحمل؟





- «كلام فارغ» لا أساس له من الصحة طبيًا وعلميًا.





■ كيف تختار السيدة وسيلة منع الحمل الآمنة لها فى ظل اختفاء بعض الوسائل من الصيدليات؟





- جميع وسائل الحمل آمنة بنفس الدرجة واستخدامها يكون حسب ارتياح كل سيدة والحبوب فتمثل خطورة فى حالة إصابة المرأة ببعض الأمراض ووفقًا لكل حالة لذا يجب أن يعلم الطبيب التاريخ المرضى لكل سيدة.





■ متى يجب على الأم زيارة الطبيب بسبب تأخر «البريود» لابنتها؟





- إذا كانت البنت تنمو بشكل طبيعى وترى تغيرًا ملحوظًا فى شكل «الصدر» فعليها الانتظار لسن 16 عامًا، ولكن فى حالة تأخر نمو الفتاة بشكل طبيعى يستلزم زيارة الطبيب من سن 13 سنة.





■ ما نصائحك للمقبلين على الزواج لتفادى المشكلات الطبية وتأخر الحمل؟





- خضوع الرجل للكشف الطبى فى مرحلة ما قبل الزواج أهم من البنت بكثير، ويجب عليه إجراء تحليل سائل منوى قبل الزواج لاكتشاف ما إذا كان هناك أى مشاكل مبكرًا، رغم من أن هناك تحاليل تتغير نتيجتها بعد الزواج ولكن التحليل مهم للرجل.





أما الفتاة فيصعب اكتشاف أمراض أو إعطائها أى أدوية قبل الزواج لأن كشف النساء لا يفيد كثيرًا باستثناء حالات معينة مصابة بأمراض مزمنة، ونصيحتى للأزواج تأخير الحمل لمدة عام بعد الزواج لتفادى حدوث مشكلات يتبعها انفصال.





■ ما نصائحك للحوامل الجدد للحفاظ على صحة الأم والجنين، ولماذا تغيرت السيدات وأصبح الحمل أكثر مشقة؟





- متابعة الطبيب بشكل مستمر العامل الأساسى للحفاظ على الطرفين، والالتزام بالتعليمات والأدوية التى يقرها الطبيب، وأرى أن الحمل لم يتغير على مرْ العصور ولكن السيدات حالياً أصبحن أكثر رفاهية ولا يتحملن أى شىء.





■ ما مدى خطورة أشعة الـ4D على الأجنة؟





- لا يوجد أى خطورة بأى شكل من الأشكال على الجنين من أشعة الـ4D طالما أن الطبيب هو من حدد موعد إجرائها وكل ما ينشر حول أضرارها لا أساس له من الصحة.





■ ما أشهر أسباب تأخر الإنجاب والعقم فى مصر وما أحدث التطورات والتقنيات فى علاجها؟





- مصر لديها نفس المشكلات مثل أى دولة فى العالم وأكثرها هذه الأسباب شهرة «تشوه الحيوانات المنوية للرجال»، وتوجد فى مصر بنسبة 40 % ويليها أزمة الأنابيب للسيدات، وثالثها مشاكل التبويض المختلفة المتعارف عليها، وباقى الأسباب حالات فردية تختلف باختلاف كل مريض أو مريضة.





ولم تطرأ تطورات مختلفة حول أساليب العلاج منذ 10 سنوات فى طب النساء والتوليد فى مصر، والعلاج والعمليات المتعارف عليها لايزال يتم العمل بهما وأشهرها التلقيح الصناعى والحقن المجهرى وأطفال الأنابيب.





■ هل يمكن توضيح الفرق بين عمليات «التلقيح الصناعى والحقن المجهرى وأطفال الأنابيب»، وما عوامل نجاح وفشل تلك العمليات؟





- التلقيح الصناعى، يتم سحب السائل المنوى من الزوج وتنشيطه وحقنه فى رحم الزوجة يوم التبويض، أما الحقن المجهرى فمن خلاله تحصل السيدة على منشطات ثم يتم سحب البويضة والحيوان المنوى من الزوج وحقن البويضة بالحيوان المنوى ثم حقنها فى الرحم لحدوث الحمل.





أما أطفال الأنابيب، فهو نفس خطوات الحقن المجهرى ولكن الفارق أنه يتم تخصيب البويضة بالحيوان المنوى خارج الرحم لتكوين الأجنة بالخارج قبل حقنها، ولا يوجد طريقة مثالية ولكل حالة الطريقة المناسبة لها حسب سبب التأخر أو مشكلة الزوج والزوجة التى يحددها الطبيب.





ونسبة نجاح العملية غالبًا تصل لـ40% فى المرة الواحدة ويتوقف نجاحها حسب سن السيدة وكلما كانت شابة زادت عوامل النجاح بسبب عدد البويضات وصلاحيتها لإجراء العملية.





■ على اعتبار أن مرض «تكيسات المبايض» من أشهر الأمراض فى مصر بين السيدات فما نسبته وما سبب انتشاره؟





- بالفعل يوجد من 15 لـ20% من السيدات يعانين من «تكيسات المبايض» فى مصر، وهذا ليس له سبب بشرى فهو مرتبط بأسباب «جينية» فى كل دول حوض البحر المتوسط.





■ ما رأيك فى «تجميد البويضات» لغير المتزوجات؟





- فكرة رائعة للغاية، ولكن أنصح بأن تقدم الفتاة على تجميد البويضات فى سن صغير فلا تنتظر لعمر الـ39 عامًا وتقرر ذلك، كلما أخذت القرار أسرع كلما زادت جودة البويضات وعددها، ولا يرتبط الموضوع بسنْ زواجها طالما أجرت «تجميد» فإنها دخلت فى مرحلة الأمان وحافظت على فرصة حملها فى سن متأخرة.





■ هل هناك عمليات «ختان» يقرها الطبيب لأسباب طبية وما رأيك فى عمليات التجميل التناسلية؟



