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billing.te.eg رابط استعلام فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2020 من خلال موقع المصرية للاتصالات الإلكتروني We

السبت 11/يناير/2020 - 10:17 م
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المصرية للاتصالات We
المصرية للاتصالات We
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billing.te.eg رابط استعلام فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2020 من خلال موقع المصرية للاتصالات الإلكتروني We

نقدم لكم رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي في شهر يناير 2020 من خلال موقع المصرية للاتصالات الإلكتروني والذي أصبح يتيح تلك الخدمة إلكترونيا لتسهيلها على الجميع وتوفير عليهم الوقت والجهد وعدم اضطرارهم إلى الذهاب لمقرات الشركة لمعرفة المستحقات التي يجب عليهم سدادها ومواعيد الدفع حتى لا يتم إضافة الغرامة المالية عليه، أو اتخاذ إجراءات مثل قطع الخدمة أو تحويلها لنظام الاستقبال فقط.

فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2020
ويتم معرفة القيمة المستحقة على المشترك من خلال الدخول على موقع المصرية للاتصالات الإلكتروني وإدخال كود المحافظة التابع لها ورقم الهاتف الخاص به، وستظهر على الفور كافة المستحقات المالية التي يجب عليها سدادها حتى لا يتعرض إلى الغرامة، حيث يتم سداد الفاتورة في منتصف شهر يناير الجاري، وتتيح الشركة مدة شهر لكي يستطيع الجميع سداد الفاتورة في الميعاد المحدد لهم، حتى لا تتعرض الخدمة إلى الانقطاع أو توقيع غرامة مالية على المشترك.

كما تتيح الشركة العديد من طرق السداد وذلك لكي يستطيع الجميع دفع الفواتير المستحقة عليه بدون أي مشاكل حيث يمكن سدادها من خلال فروع الشركة الموجود في جميع المحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني وذلك بعد الاستعلام يكون متاح خيار الدفع الإلكتروني من خلال البطاقات البنكية الخاصة بهم، كما يمكن سدادها من خلال خدمات الدفع الموجودة في جميع أنحاء الجمهورية مثل “فوري” و”مصاري” و”أمان”، وتسعى الوزارة دائما على التسهيل على كافة المشتركين.

موقع المصرية للاتصالات
وفي حال عدم دفع الفاتورة في الميعاد المحدد لها يتم قطع خدمة الإتصال وتحويل الهاتف إلى نظام الإستقبال فقط، ومع استمرار عدم الدفع تقوم الشركة بقطع الخدمة بشكل نهائي مع توقيع غرامة مالية على المشترك، ولا يتم إرجاع الخدمة له إلا بعد أن يقوم بسداد كافة المستحقات والغرامة.

وتسعى الشركة دائما في العمل على تحسين الخدمة لكافة المشتركين سواء من خلال الهاتف المنزلي أو عبر خدمة الإنترنت والتي توجد في أغلب المنازل المصرية، وذلك بإتاحة إتمام كافة العمليات من خلال الموقع الإلكتروني والتوفير عليهم في الوقت والجهد.

billing.te.eg رابط استعلام فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2020 من خلال موقع المصرية للاتصالات الإلكتروني We
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