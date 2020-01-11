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تليفونات بنى سويف يواجه دكرنس وديا

السبت 11/يناير/2020 - 10:16 م
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بوابة الفجر
محمد الحسيني
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يواجه الفريق الفريق الكروي الأول بنادي تليفونات بني سويف أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى،نظيره، فريق دكرنس أحد أندية المجموعة الثالثة، عصر الأحد، على استاد بني سويف، وذلك فى اطار استعدادات الفريقان لمباريات الدور الثانى بدورى القسم الثانى .

ويطمح نينو المدير الفنى لتليفونات بنى سويف على تحقيق أكبر استفادة من الودية التى تقام على ملعب الاسيوطى سبورت وذلك من أجل زيادة التجانس والانسجام بين صفوف الفريق وتنفيذ العديد من الجمل الخططية والتكتيكية بالمباراة وذلك استعداد لمواجهة ضيفه ديروط الرياضى بافتتاحية مباريات الدور الثانى بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

وعلى جانب آخر أعلن فريق التليفونات توجيه الشكر إلى 4 لاعبين بصفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

واكتفى تليفونات بني سويف بالتعاقد مع أحمد سامبا، جناح الألومنيوم والشرطة المطروحي السابق لمدة موسمين ونصف، لتدعيم صفوف الفريق .

ويحتل التليفونات المركز الخامس بمجموعة الصعيد برصيد الخامس بمجموعة الصعيد برصيد برصيد 16 نقطة.
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