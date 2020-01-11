تأشيرة السعودية تحرم سمية الخشاب من 20 ألف دولار فى الليلة

سمية الخشاب أعلنت قبل فترة استعدادها لمسرحية «يا تصيب يا تخيب» والتى تشارك فيها مع أحمد آدم ولكن تم تأجيل المسرحية بشكل مفاجئ وقد علمنا أن السبب هو عدم انتهاء التأشيرات الخاصة بفريق عمل المسرحية حيث لم ينته المنتج السعودى من استخراج التأشيرات لهم مما عطل البروفات أيضا حيث قرر العاملون فى المسرحية عن وقف بروفاتهم لحين تحديد الموعد النهائى للعرض فى جدة فالعمل لن يشارك فى موسم الرياض.





سمية ستقوم فى المسرحية ببعض الاستعراضات والغناء أيضا وتجسد شخصية زوجة أحمد آدم فى العمل حيث يدور بينهما مواقف كوميدية واتفقت سمية على الحصول على عشرين ألف دولار فى الليلة الواحدة وهو الشرط الذى وضعته للمشاركة.



