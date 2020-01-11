ياسمين عبد العزيز تبحث عن طفلة لإنقاذ مسلسلها وتشترط تعديل السيناريو

تبحث الفنانة ياسمين عبد العزيز، فى الوقت الحالى عن طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، لتلعب دور ابنتها، لأنه من أهم الأدوار فى مسلسلها الرمضانى القادم لـ2020، من تأليف عمرو محمود ياسين فى أول تعاون فنى بينهما، والمسلسل يحمل اسم «ونحب تانى ليه»، ينتمى العمل للدراما الاجتماعية الرومانسية، التى تعود لها ياسمين بعد غياب لفترة طويلة، خاصة أن مسلسلها الرمضانى السابق دارت أحداثه فى عالم الجريمة والأكشن، وشاركها بطولته فتحى عبد الوهاب، وحمل اسم «لآخر نفس»، إخراج حسام على.



