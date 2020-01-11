بالأسود.. منى زكي تخطف الأنظار بأحدث إطلالاتها

نشرت الفنانة مني زكي، صورة جديدة في أحدث ظهور لها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها .







وظهرت مني زكي في الصورة، بإطلالة أنيقة حيث ارتدت جاكيت جلد أسود ذات أكمام طويلة، وأعتمدت تسريحة شعر جذابة وتركته ينسدل على كتفيها ووضعت ميكب هادى وبسيط .





وعلقت"زكي" علي الصورة:" هذا النوع من لحظات التفكير العميق يارب"، ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .



فيلم "العنكبوت":





فيلم العنكبوت يضم باقة مميزة من كبار نجوم الفن، وسيتم طرحه في دور العرض السينمائية، خلال شهر يناير المقبل.





والفيلم من بطولة، ظافر العابدين، أحمد فؤاد سليم، زكى فطين، يسرا اللوزي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج وليد صبرى.



جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة منى زكي السينمائية هو فيلم "من 30 سنة" والذي عُرض عام 2016، حيث كانت أحداثه تدور حول شخص يدعى "عمر" يعود من الخارج ليقسم ثروته على عائلته المكونة من 9 أفراد بالتساوي، ولكنه يخبرهم أن أمواله ملعونة ولعنتها تطارد من يحصل عليها أينما ذهب، وبالفعل يقتنع ابن عمته "عماد" باﻷمر بعد وقوع الضحايا بطريقة غريبة بين أفراد العائلة على التوالي، ويحاول كشف اللغز وراء تلك اللعنة.



فيلم "من 30 سنة"



يُذكر أن فيلم "من 30 سنة" من بطولة: أحمد السقا، منى زكي، ميرفت أمين، جميلة عوض، رجاء الجداوي، نور، شريف منير، نبيل عيسى، صلاح عبد الله، محمد مهران، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.