Advertisements
Advertisements
Advertisements

kora on line| مشاهدة مباراة انتر ميلان وأتلانتا بث مباشر اليوم السبت 11 يناير 2020 بالدوري الإيطالي

السبت 11/يناير/2020 - 09:02 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
يستقبل مساء اليوم نادي انتر ميلان نظيرة اتلانتا وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإيطالي وستقام المباراة علي أرضية ملعب جوزيبي مياتزا، أرضية ملعب انتر، ويدخل الإنتر المنتشي بالفوز الأخير علي نادي نابولي بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد ويأمل ان يحقق فوزاً هاما علي نظيرة اتلانتا، من أجل الحفاظ علي صدارة الدوري، والإبتعاد أكثر عن أقرب منافسية، نادي يوفنتوس الذي حقق هو الأخر الفوز في الجولة الماضية علي نادي كالياري، الذي سواجه نادي ميلان في تلك الجولة، وشهدت تلك المباراة تسجيل الدون رونالدو هتريك، لأول مرة في عام 2020، وتعتبر من أفضل الإفتتاحيات للفريق في بداية العام.

وفي الجانب الماقبل يدخل نادي أتالانتا المباراة بروح معنوية عالية بعد ان حقق الفوز في أخر لقائين في الدوري علي حساب كل من ميلان بنتيجة خمسة أهداف دون رد وفي الجولة الماضية حقق الفوز ايضا بنتيجة خمسة أهداف دون رد علي حساب فريق بارما، ويحتل الفريقين الإنتر المركز الأول برصيد 45 نقطة بعد ان خاض 18 مباراة حقق الفوز في 14 مباراة تعادل في 3 وخسر في 1 وفي الجانب المقابل اتالانتا في المركز الخامس برصيد 34 نقطة بعد ان خاض هو الأخر 18 مباراة حقق الفوز في 10 وتعاد في 4 وخسر في مثلهما.



بطاقة مباراة انتر ميلان ضد اتلانتا
🏆البطولة : الدوري الايطالي .
🏅الجولة : (الأسبوع 19) .
🏟الملعب : جوزيبي مياتزا .
🎤التعليق الصوتي : حفيظ دراجي .
📺القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4 .
⌚الموعد : الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .
⏰التاريخ : السبت ( 11-01-2020 ) .
⚽النتيجة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .
Advertisements

أخبار تهمك

بث مباشر الان مباراة ليفربول امام توتنهام مشاهدة مباراة ليفربول امام توتنهام بث حي الان

منذ حوالي 6 ساعات

الان مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 11-1-2020 في الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعتين

لايف ستريم MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش صلاح ضد توتنهام

منذ ساعتين

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

منذ ساعتين

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم السبت11-1 / 2020 في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر مباراة الأهلي امام بلاتينيوم بث حي مباراة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

منذ ساعتين

شاهد الآن live.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 6 ساعات

يلاشووت Ahly مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول Yallakora

منذ حوالي 6 ساعات

هدف ليفربول بث مباشر| نتيجة مباراة ليفربول الان| مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر liverpool

منذ أقل من ساعتين

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

منذ حوالي 7 ساعات

كول كورة liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر Second half كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام يلا شوت liverpool اونلاين

منذ 40 دقيقة

يلا كورة Second half مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام "الشوط الثاني" بث مباشر ليفربول 1-0 توتنهام كورة أونلاين yalla shoot

منذ ساعة الا ربع

اونلاين KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام "الشوط الأول" بث مباشر مباراة ليفربول liverpool كورة ماتش

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

07:11 م

اونلاين KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام "الشوط الأول" بث مباشر مباراة ليفربول liverpool كورة ماتش

07:33 م

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

07:06 م

كول كورة liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول

06:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status