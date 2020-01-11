kora on line| مشاهدة مباراة انتر ميلان وأتلانتا بث مباشر اليوم السبت 11 يناير 2020 بالدوري الإيطالي

يستقبل مساء اليوم نادي انتر ميلان نظيرة اتلانتا وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإيطالي وستقام المباراة علي أرضية ملعب جوزيبي مياتزا، أرضية ملعب انتر، ويدخل الإنتر المنتشي بالفوز الأخير علي نادي نابولي بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد ويأمل ان يحقق فوزاً هاما علي نظيرة اتلانتا، من أجل الحفاظ علي صدارة الدوري، والإبتعاد أكثر عن أقرب منافسية، نادي يوفنتوس الذي حقق هو الأخر الفوز في الجولة الماضية علي نادي كالياري، الذي سواجه نادي ميلان في تلك الجولة، وشهدت تلك المباراة تسجيل الدون رونالدو هتريك، لأول مرة في عام 2020، وتعتبر من أفضل الإفتتاحيات للفريق في بداية العام.





وفي الجانب الماقبل يدخل نادي أتالانتا المباراة بروح معنوية عالية بعد ان حقق الفوز في أخر لقائين في الدوري علي حساب كل من ميلان بنتيجة خمسة أهداف دون رد وفي الجولة الماضية حقق الفوز ايضا بنتيجة خمسة أهداف دون رد علي حساب فريق بارما، ويحتل الفريقين الإنتر المركز الأول برصيد 45 نقطة بعد ان خاض 18 مباراة حقق الفوز في 14 مباراة تعادل في 3 وخسر في 1 وفي الجانب المقابل اتالانتا في المركز الخامس برصيد 34 نقطة بعد ان خاض هو الأخر 18 مباراة حقق الفوز في 10 وتعاد في 4 وخسر في مثلهما.













بطاقة مباراة انتر ميلان ضد اتلانتا

🏆البطولة : الدوري الايطالي .

🏅الجولة : (الأسبوع 19) .

🏟الملعب : جوزيبي مياتزا .

🎤التعليق الصوتي : حفيظ دراجي .

📺القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4 .

⌚الموعد : الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .

⏰التاريخ : السبت ( 11-01-2020 ) .