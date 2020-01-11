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بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر "الشوط الثاني" هدف ليفربول فيرمينيو HD

السبت 11/يناير/2020 - 08:49 م
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بوابة الفجر
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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع ليفربول ضد توتنهام هوتسبيرYALLA SHOOT 7ASRY، مساء اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي kora live.


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تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم السبت، ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش ليفربول ضد توتنهام هوتسبير، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير.


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