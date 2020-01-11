هل ستتزوج نيللي كريم من سياحى مصرى شهير قريبا؟

يشهد الوسط الفنى فى بداية السنة الجديدة قصص زواج بدأت شرارات حبها فى 2019 مع انتظار لإعلان طارق العريان عن اسم حبيبته، كما ينتظر الوسط الفنى زواج نيللى كريم بعد انتشار شائعة زواجها، وهذه الزيجة ستحمل رقم ثلاثة فى الزواج فبعد الزوج الأول 1996 وإنجابها طفلين هما كريم ويوسف واللذين الآن ما شاء الله بالجامعة انفصلت نيللى لتتزوج بعدها بخبير تغذية استمر الزواج حوالى 11 عاماً تقريباً شهد أزمات عديدة أنجبت منه سيليا وكندة ومرت الأيام ليزداد الهمس داخل الوسط الفنى عن قرب اقتران نيللى كريم باسم عريس من خارج الوسط الفنى فى منتصف الخمسينيات من العمر والده كان واحداً من أشهر الأسماء فى مصر كان صاحب توكيل شركات طيران والعريس لديه فنادق وكافيهات بشارع جامعة الدول العربية ومكاتب سياحية فى مصر ودبى، ما وصلنى أن نيللى تعيش حالياً أسعد أيام عمرها وبالبلدى «مزقططة» وفرحانة وأن أولادها من زوجها الأول لا يمانعون من زواج والدتهم ألف مبروك مقدماً لو الشائعة حقيقية.