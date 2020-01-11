بالأسود.. عبير منير تتألق في أحدث إطلالاتها عبر"إنستجرام"

نشرت الفنانة عبير منير، صورة جديدة في إطلالتها المميزة، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها .







وظهرت عبير منير في الصورة، بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان أسود ذات أكمام طويلة، وأعتمدت تسريحة شعر جذابة وتركته ينسدل على كتفيها ووضعت ميكب هادى وبسيط .





وعلقت"منير" علي الصورة:" مساء الفل"، ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .



مسلسل" بلا دليل":



شاركت الفنانة عبير منير، في بطولة مسلسل"بلا دليل"، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، خالد سليم،هاجر الشرنوبي،درة،ديانا هشام، عمر الشناوي،أشرف زكي، حازم سمير،نيكولا معوض،إسلام جمال،والمسلسل من تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي، إنتاج سينرجي.