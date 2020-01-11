طليق النجمة وبكل فخر هكذا يصنعون مجدهم طلقها بعد تكرار خياناته مع...

ليست أصالة وحدها التى عانت مرارة الخيانة والطعن فقد عانت نجمة شهيرة جداً مقبلة حالياً على زواج جديد وتجربة جديدة من خيانة زوجها الذى استغل اسمها وشهرتها ليصعد على أكتافها ويبنى لنفسه مجداً تحت مسمى «جوز النجمة» ولم يكن يخجل عندما يناديه الناس أو تتم دعوته فى لجان تحكيم فنكوشية تجميلية «زوج النجمة» بل كان يختار صورة تجمعه بزوجته النجمة ليعلن عن نفسه بها ويعطى إيحاء للجميع مع الشركات المنظمة للمسابقات أو الداعين أن النجمة هى التى ستحضر ويتم جمع الأموال من الإسبونسرز على اسمها ليكون خطاب الشكر «أنا أخونك» فقد خرجت حكايات غرامه بإحدى الفتيات التى كان لا يخجل من التوسط لها فى مسابقات جمال حتى عند معارف وأصدقاء زوجته النجمة غير مبال وكان يهرول خلف الفتاة الصغيرة فى ردهات الفنادق حتى أصبح الكلام عن الزوج الخائن وغرامياته حديث الجميع ولم تجد النجمة أعذاراً لزوجها الذى ساندته ووقفت بجواره أمام الناس وما بين مشاكل وانفصال نفسى حتى كان الطلاق ومازال الزوج السابق يلهو ليس الآن مع الفتاة العشرينية وإنما خلف كل غزال شارد ليصبح اسمه ماركة مسجلة «طليق فلانة» وبكل فخر.