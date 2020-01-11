Advertisements
Advertisements
Advertisements

نيللي فى عيد ميلادها: عندما وجدت سعاد حسني صورتها فى بيت صلاح جاهين مكان صورتها. ماذا قالت ولماذا لم تتزوج كمال الشناوي؟

السبت 11/يناير/2020 - 08:49 م
Advertisements
نيللي
نيللي
شهيرة النجار
Advertisements
 شهيرة النجار

لابد وأن نقدم التهنئة للنجمة الرائعة التى هى جزء لا يتجزأ من تاريخ مصر الاستعراضى نيللى التى كانت شريكة وقاسماً مشتركاً فى فرحة الإفطار مع مسلمى الأمة العربية سنوات طويلة فى رمضان بثمانينيات القرن الماضى نيللى التى لقبتها صحف العالم وقت تقديمها الفوازير المسيحية التى تسحر المسلمين فى رمضان، نيللى التى جعلت الشيخ كشك يخطب خطبة كاملة ويسجلها على شريط كاسيت قائلاً لازمت رمضان لزوم الهلال، نيللى التى تبنتها الشاشة الفضية وهى طفلة أمام صباح وعماد حمدى وكبرت أمام أعين الجمهور ثم لتكون انطلاقتها العظمى وهى مراهقة أمام الإذاعة أمام محمد عبدالوهاب بجلالة قدره وعز مجده فى مسلسل إذاعى بالشرق الأوسط لتبدأ الأضواء تتسلط عليها من جديد وتربطها بقصص غرام مع كمال الشناوى لأنه أنتج لها وتبنى موهبتها وتغنى وترقص لتصبح هى مكملة لمسيرة شقيقتها فيروز التى سحرت العالم والعقول وهى طفلة وتنبأ الجميع لفيروز أن تملأ الدنيا فناً لتكبر فيروز وتحمل بطولات ولكن فيروز الشابة أمام الشاشة وعند الجمهور ليست فى رصيد فيروز الطفلة المعجزة رغم أنها وقفت فى بطولات متعددة أعطاها لها إسماعيل يس فقد انطفأ نجمها ليولد من النجم المنطفئ ميلاد نجم شقيقتها الصغرى نيللى التى كانت بدايتها متواضعة وهى طفلة لتسحر القلوب والعقول وهى شابة وتنافس سعاد حسنى ونعيمة عاكف فى مجدهما الاستعراضى وتخطف البطولات بل تنافس نجمات جيل شباب تلك المرحلة ميرفت أمين ونجلاء فتحى وشمس البارودى وتقف أمام محمود يس ومحمود عبد العزيز وسمير صبرى وتقدم أدواراً معقدة واستعراضية تكشف عن موهبتها الرائعة ورغم أنها كانت الحصان الأسود فى سينما سبعينيات وثمانينيات القرن الماضى فإن ابنة خالتها لبلبة لم تكن فى هذا التوهج الفنى الذى كانت عليه نيللى معبودة الجماهير وقتها وقدمت الفوازير الباب السحرى لقلوب المصريين ولما تركتها لم يتقبل المصريون سمير غانم فى البداية كما فعلوا مع شريهان فى البداية ثم بعد ذلك افتتنوا بها لتنزوى نيللى عن الأضواء وتعود بعدها فى مسلسل مع صلاح السعدنى وأفلام مع يوسف منصور وظهورات اجتماعية وحفلات ومهرجانات سينمائية ولكن بدون أعمال لينطلق نجم لبلبة لتكون هى الفائزة ولكن لا ينسى المصريون الخاطبة وعروستى عروس الاستعراض التى فتنت وأبهرت صلاح جاهين وغارت منها سعاد حسنى لأنها احتلت مكانتها عند جاهين بعدها وعاتبته سعاد على ذلك، حيث زارته أثناء كتابة كلمات مسلسل هو وهى ووجدت مكان صورتها صورة نيللى فنظرت لجاهين معاتبة.... نيللى الساحرة الصغيرة كل سنة وأنت طيبة.
Advertisements

أخبار تهمك

الان مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 11-1-2020 في الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعتين

كول كورة liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بث مباشر الان مباراة ليفربول امام توتنهام مشاهدة مباراة ليفربول امام توتنهام بث حي الان

منذ حوالي 6 ساعات

يلاشووت Ahly مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول Yallakora

منذ حوالي 6 ساعات

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر مباراة الأهلي امام بلاتينيوم بث حي مباراة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

منذ أقل من ساعتين

يلا كورة Second half مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام "الشوط الثاني" بث مباشر ليفربول 1-0 توتنهام كورة أونلاين yalla shoot

منذ ساعة الا ربع

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم السبت11-1 / 2020 في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر Second half كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام يلا شوت liverpool اونلاين

منذ 39 دقيقة

اونلاين KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام "الشوط الأول" بث مباشر مباراة ليفربول liverpool كورة ماتش

منذ أقل من ساعتين

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

منذ ساعتين

شاهد الآن live.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 6 ساعات

هدف ليفربول بث مباشر| نتيجة مباراة ليفربول الان| مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر liverpool

منذ أقل من ساعتين

لايف ستريم MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش صلاح ضد توتنهام

منذ ساعتين
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

07:11 م

اونلاين KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام "الشوط الأول" بث مباشر مباراة ليفربول liverpool كورة ماتش

07:33 م

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

07:06 م

كول كورة liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول

06:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status