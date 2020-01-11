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محام بالنقض: وعد النائب بتسهيلات لدائرته يجعله عضو "أونطة"

السبت 11/يناير/2020 - 08:54 م
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وائل نجم
وائل نجم
هدى عبدالرازق
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قال المستشار وائل نجم، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، وسكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة، إن الشعب المصري لديه عيب خطير في موضوع الانتخابات يتمثل في أنه عندما يكون لدى أي عائلة نائب مرشح في الانتخابات يكون فرض عين على العائلة كلها أن تنتخب هذا النائب وهو ما يسمى بالقبلية والعصبية وهذه مشكلة يُعاني منها الشعب المصري أجمع؛ لأننا لا ننظر للصالح العام.

وأضاف "نجم"، خلال لقائه ببرنامج "المصري أصلي"، الذي يقدمه الإعلامي عبدالتواب الرفاعي، المذاع عبر فضائية "مايسترو MTC"، مساء اليوم السبت، أن من الضروري التفرقة بين المصلحة الشخصية للمواطن ومصلحة الدولة وهذا هو الأهم؛ لأننا نحتاج إلى تكاتف جميع المواطنين، مشيرا إلى أنه لا يوجد شخص معصوم من الخطأ وهذا شئ معروف للجميع، ولكن إذا كان العضو المرشح من المعروف عنه أنه سيساعد مواطني دائرته وتقديم الخدمات والتسهيلات لهم هنا يجب علينا جميعا الوقوف جانبه، لافتا إلى أنه ليس دور النائب فقط أن يُخصص قطع أراضي لأهله أو يقوم بتعيين الأقارب أو تقديم مصالح شخصية لبعض أهالي دائرته والمتمثلين في أقاربه، مستطردا: "هذا ليس دور نائب البرلمان على الإطلاق".

وأوضح أن العضو المرشح للانتخابات إذا وعد أي شخص بتسهيلات شخصية ووظيفة حال حصوله على العضوية فإن هذا النائب يكون نائب "أونطة" حسب قوله، وغير جدير بتمثيل دائرته تحت قبة البرلمان، منوهًا إلى أن دور النائب الحقيقي يتمثل في مراقبة الحكومة وسن التشريعات التي تتواكب مع الوطن، لافتا إلى أننا نحتاج في البلد إلى طريق نظيف ومأكل جيد وأسعار منخفضة، مؤكدًا أن عضو مجلس النواب في الوقت الحالي أصبح متفرغا للسوشيال ميديا بشكل مُبالغ فيه ويمدح من يمجده عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 
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الكلمات المفتاحية

وائل نجم قطع الأراضى توك شو

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