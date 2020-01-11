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سد النهضة.. متحدث "الري" يوضح مطالب مصر في المفاوضات

السبت 11/يناير/2020 - 08:49 م
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سد النهضة
سد النهضة
داليا الحسين
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قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن مصر خلال الفترة الماضية تتبع كافة السبل للانخراط في مفاوضات سد النهضة بروح إيجابية وحسن نية للوصل إلى اتفاق مستدام وعادل لكافة الدول.

وأضاف السباعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن اجتماع واشنطن سيشهد استعراض وتقييم نتائج اللقاءات الفنية الأربعة التي عقدتها مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، طبقًا للأجندة المتفق عليها في 6 نوفمبر الماضي.

وأشار إلى أن مطالب مصر فيما يخص سد النهضة أن يتم الملء وتوليد الكهرباء بالتنسيق مع مصر ودول المصب بما يتناسب مع احتياجاتها ولا يؤثر ذلك على مصر، بمعنى أن يتم مراعاة سنوات الجفاف وسنوات الجفاف الممتد، لافتًا إلى أن الجانب الأثيوبي لا يريد التطرق إلى هذا الأمر.

وتابع: "مصر أيضا تختلف مع أثيوبيا بشأن آلية ما بعد تشغيل سد النهضة، وأثناء الملء؛ بالإضافة إلى خلاف حول الربط بين سد النهضة وسدود مجرى النيل"، لافتا إلى أن ملء السد بشكل أحادي مخالف لبنود الاتفاقية، وهذا به شئ من التعنت الواضح بدون أسباب فنية أو منطقية.

ونوه إلى أن أهم النقاط في الاتفاقية هو البند رقم 10 باللجوء إلى قيادات الدول أو الوسيط بالتوافق بين الدول، متابعا: "موقف السودان تحقيق المصلحة في المقام الأول مثل مصر وأثيوبيا".
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