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يلا MOHAMED SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام شاهد هدف ليفربول 1-0 توتنهام كورة ستار اونلاين الشوط الثاني الان cool

السبت 11/يناير/2020 - 08:43 م
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بوابة الفجر
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يقدم لكم الفجر الرياضي بث مباشر مباراة صعبة تجمع بين ليفربول الإنجليزي بقيادة المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH ضد توتنهام هوتسبير، برابط كورة ستار اليوم السبت 11 يناير الجاري، KORA STAR ضمن منافسات البريميرليج.


يلا كورة حيث يخوض ليفربول الإنجليزي مباراة نارية عندما يحل ضيفًا على توتنهام هوتسبير، بملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين، YALLL KORA بالدوري الإنجليزي.


ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، لتحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو التتويج باللقب، بعدما فشل في حصد لقب العام الماضي لصالح مانشستر سيتي بعد التخلف عنه بفارق نقطة وحيدة مع نهاية المسابقة، GOALAL3RB توتنهام يستضيف ليفربول بالجولة الثانية والعشرين.


موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد ليفربول بالبريميرليج
وتُقام مباراة ليفربول ضد توتنهام، مساء اليوم السبت 11 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


القنوات الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبير ضد ليفربول بالبريميرليج
كورة أونلاين وتُذاع مباراة ليفربول الإنجليزي بقيادة محمد صلاح MOHAMED SALAH ضد توتنهام هوتسبير، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD الناقل الحصري، KORA ONLINE لمنافسات البريميرليج.


كورة جول حيث يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 58 نقطة فيما يحل توتنهام هوتسبير ثامنًا برصيد 30 نقطة، KORA4GOAL بث مباشر لمتابعة مباراة ليفربول الإنجليزي ضد توتنهام هوتسبير بقمة الدوري الإنجليزي.


ويمكنكم متابعة مباراة ليفربول الإنجليزي ضد توتنهام هوتسبير، بموقع الفجر الرياضي عبر رابط الأسطورة ضمن منافسات البريميرليج، alostora بث مباشر بدون تقطيع وإعلانات.

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