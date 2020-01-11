مستقبل وطن يطلق موقعا إخباريا: منبر للوطنية العفيفة

أعلن أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، انطلاق الموقع الإخباري لحزب مستقبل وطن.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي ينظمها حزب مستقبل وطن بأحد فنادق القاهرة، لتكريم المبدعين والمتألقين "علميا، فنيا، رياضيا" لعام ٢٠١٩، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب وممثلي الأحزاب السياسية.





وأكد رشاد، أن الموقع الإخباري سيكون منبرا للعدالة والسماحة والوطنية العفيفة التي يقودها رئيسنا الفارس، متابعا: "نعمل في زمن عز فيه الشرف، فكم فرقت السياسية وجمعت الفنون، وحاصرت السياسة وصارحت الرياضة، فالسياسة للوطن وتعالج الوطن في مجمله".





كما أكد رئيس الحزب، أن مصر تنتصر في كل حروب الظلام، مشيرا إلي أن مصر ستظل منارة يهتدي بها أصحاب العقول.