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مذيع "الحياة اليوم" يرد على هجوم موظفي الضرائب عليه

السبت 11/يناير/2020 - 08:41 م
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حسام حداد
حسام حداد
هدى عبدالرازق
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رد الإعلامي حسام حداد، على هجوم موظفي لجنة العاملين بمصلحة الضرائب، له بعد تعليقه على واقعة القبض على رئيس مصلحة الضرائب متهما بقضية فساد، قائلا: "أنا مسامحكم على الغلط في عرضي وأبويا وأمي".

وأشار "حداد"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أنه عندما تحدث عن القضية أكد أن المتهم برىء حتى تثبت ادانته، مضيفا: "أنا صحفي وبنقل الخبر، ونقلت عن هيئة الرقابة الإدارية"، منوها بأن بيان الهيئة وضح كافة تفاصيل الاتهام.

وأضاف: "اللي عايز يلجأ للقضاء ميقولش يا حسام يا حداد يا ابن وابن، ويتطاول على شخصي وأهلي، ويقولي هنروح للقضاء.. سكرين شوت صغيرة وحضرتك اللي هتروح للقضاء لو أنا قررت".
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الكلمات المفتاحية

مصلحة الضرائب رشوة حسام حداد الحياة اليوم

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