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الأهلي يغادر ولاية بولاوايو عقب مباراة بلاتينيوم

السبت 11/يناير/2020 - 08:40 م
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الأهلي
الأهلي
علي نبوي
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غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ولاية بولاوايو بعد انتهاء مباراة بلاتينيوم مباشرة من ملعب المباراة إلى المطار، حيث طارت البعثة في الثامنة والنصف مساء اليوم، في رحلة تمتد لمدة ساعة حتى تصل إلى العاصمة الزيمبابوية هراري، للمبيت بها قبل بدء رحلة العودة إلى القاهرة.

وتعادل الأهلي مع بلاتينيوم الزيمبابوي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت عصر السبت على ملعب بابا فيلز ماندافا بولاية بولاوايو، ليرفع رصيده إلى النقطة السابعة.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى ولاية بولاوايو ظهر أمس الجمعة قادمة من هراري، حيث خاض الفريق مرانين على الملعب الوطني بهراري، يومي الأربعاء والخميس قبل التوجه إلى ولاية بولاوايو وخوض المران الرئيسي أمس، الجمعة، على ملعب بابا فيلز ماندافا الذي استضاف لقاء اليوم.
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