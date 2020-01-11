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روحاني: طهران مستعدة للتعاون في حادث الطائرة الأوكرانية

السبت 11/يناير/2020 - 08:29 م
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الرئيس الإيراني حسن روحاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني
وكالات
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أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، مساء اليوم السبت، عن استعداد بلاده الكامل للتعاون دولياً؛ للوقوف على أسباب حادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة، التي سقطت يوم الأربعاء الماضي.

وجاء ذلك بحسب ما ذكره موقع الرئاسة الإيرانية، في وقت سابق من مساء اليوم، لافتة إلى أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وقال حسن روحاني: "إيران على استعداد كامل للتعاون الدولي لمعرفة السبب الدقيق لهذه الحادثة، ومستعدة لتقديم جميع التسهيلات القنصلية اللازمة في هذا الشأن، كما سعت البلاد منذ اللحظات الأولى لسقوط الطائرة إلى الوقوف على الأسباب، ووصلنا إلى السبب خطوة خطوة وسوف نضع ذلك أمام الرأي العام".

كما أكد الرئيس الإيراني على أن منطقة الشرق الأوسط "بلغت مرحلة حساسة وبالغة الخطورة بعد تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في شؤونها".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من اليوم، تحمله المسؤولية الكاملة عن تحطم الطائرة الأوكرانية، التي سقطت بالقرب من مطار الخميني في طهران، يوم الأربعاء الماضي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، العميد أمير علي حاجي زادة، القول: إن "قواته تتحمل كامل المسؤولية عن الخطأ البشري، الذي أسفر عن إسقاط الطائرة الأوكرانية صباح الأربعاء بعد إقلاعها بقليل من مطار الخميني".

وتابع قائد القوة الجوفضائية: "الطائرة الأوكرانية أعطت إشارات للرادارات على أنها صاروخ كروز مما دفع المضادات الإيرانية لإسقاطها"، مضيفا: "أنظمة الدفاع الجوي كانت على أعلى مستوى من الاستعداد بسبب التوتر مع أمريكا، لذلك كان يكفي ضغط زر واحد لإطلاق الصواريخ".

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