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خبير اقتصادي: مصر من أكثر 25 دولة على مستوى العالم في تنفيذ الإجراءات الإصلاح

السبت 11/يناير/2020 - 08:32 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي، إن مصر من أكثر 25 دولة على مستوى العالم في تنفيذ الإجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتحتل أيضًا المركز الثاني في الشرق الأوسط، والمركز الأول على مستوى العالم العربي، في هذا المجال، وهذا يدل على وجود اتجاه كبير جدًا على تنفيذ اصلاحات اقتصادية كبيرة، لجذب المزيد من الاستثمارات.

وتابع "رزق"، خلال حواره ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "المذاع على فضائية "Dmc"، مساء السبت، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يعمل وجود بيئة جاذبة للاستثمار لتنظيم القطاع الغير رسمي، وهذا بداية الطريق نحو تحسين مؤشرات مصر اقتصاديًا على مستوى العالم.

ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة هو المسؤول الأول عن ملف الاستثمار، ومتابعة الأنشطة والمؤشرات الاقتصادية التي تؤكد مدى قدرة الدولة على جذب الاستثمار.
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