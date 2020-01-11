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يلا كورة Second half مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام "الشوط الثاني" بث مباشر ليفربول 1-0 توتنهام كورة أونلاين yalla shoot

السبت 11/يناير/2020 - 08:25 م
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بوابة الفجر
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يستعد نادي ليفربول الإنجليزي KORA STAR لمواجهة نظيره نادي توتنهام اليوم السبت 11 يناير ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين KORA GOAL من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


موعد مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز وملعب اللقاء
وستلعب مباراة نادي ليفربول KORA LIVE ضد نظيره نادي توتنهام اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز YALLA SHOOT في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية على ملعب توتنهام.


القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز
وستذاع مباراة نادي ليفربول KORA ONLINE ضد نظيره نادي توتنهام اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 2" بتعليق عصام الشوالي.


بث مباشر لمباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز
ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة نادي ليفربول ضد نظيره نادي توتنهام اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.


كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي ليفربول ضد نظيره نادي توتنهام اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

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