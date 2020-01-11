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أحمد موسى ناعيا السلطان قابوس: فقدنا قائدا عربيا وفيا

السبت 11/يناير/2020 - 08:25 م
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السلطان قابوس
السلطان قابوس
داليا الحسين
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نعى الإعلامي أحمد موسى، السلطان قابوس بن سعيد، الذي رحل عن عالمنا، فجر اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ79 عاما.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، إن السلطان قابوس كانت له مواقف كثيرة مع الدولة المصرية، ورفض قطع العلاقات مصر بعد زيارة الرئيس الراحل أنور السادات للقدس وإبرام معاهدة كامب ديفيد، مشيرًا إلى أن كافة القادة العرب في ذلك الوقت قطعوا العلاقات مع مصر.

وتابع: "السلطان قابوس قال في ذلك لا يمكن قطع العلاقات مع الشقيقة الكبرى مصر وسنقف بجانبها ونساندها"، مؤكدا أن سلطان عمان الراحل ساند مصر مساندة كبيرة في كل الأزمات خلال السنوات الماضية.

واستطرد قائلًا: "تولي السلطان قابوس الحكم منذ عام 1970، وخلال فترة حكمة كانت بلاده على علاقة طيبة مع كافة دول العالم"، متابعا: "فقدنا رجلًا وفيًا، واحدًا من قادة العرب ذو حكمة ومواقف وطنية وعروبية كبيرة.. خالص العزاء للأشقاء في عمان".
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