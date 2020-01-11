لهذا السبب.. عمرو سلامة يشكر "نتفلكس"

نشر المخرج الشاب عمرو سلامة، صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من داخل استديو تصوير مسلسل "ما وراء الطبيعة"، وهو يجلس على كرسي يحمل اسمه.



ووجه "سلامة" الشكر باللغة الإنجليزية إلى منصة نتفلكس المنتجة للعمل، على هذه البادرة التي تحقق للمرة الأولى في مسيرته.



وكتب "سلامة": "بعد ١٥ عام من العمل في مجال الإخراج، أخيرا حصلت على كرسي يحمل اسمي، شكرا نتفلكس".



يذكر أن مسلسل "ما وراء الطبيعة" مستوحى من سلسلة روايات الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، والتي حققت مبيعات تجاوزت 15 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، وهو ثالث عمل عربي، وأول عمل من إنتاج Netflix في الدراما المصرية. من إنتاج محمد حفظي، وكتابة وإخراج عمرو سلامة، ويلعب بطولته أحمد الأمين.

