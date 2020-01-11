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الإمارات تجمع تامر حسني وبرونو مارس في حفل غنائي

السبت 11/يناير/2020 - 08:47 م
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تامر حسني
تامر حسني
نور طلعت
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قدم النجم المصري تامر حسني، والنجم الأمريكي برونو مارس، حفلًا غنائيًا في الإمارات وذلك عقب إحياء كل منهما حفل آخر ليلة رأس السنة.

ونشر حسني، عبر حسابه الخاص بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، مقطع فيديو من الحفل، حيث قدما كلا منهما باقة من أبرز الأغاني وسط حضور جماهيري كبير.

في سياق آخر قدم النجم العالمي برونو، حفل رأس السنة بجزيرة ياس، في أبو ظبي، حيث بدأ مارس حفله بأغنية 24K Magic.

وبأداء مميز ورقصاته الشهيرة فجر برونو مارس حماس الآلاف من الجمهور الذي شاركه الغناء والرقص طوال الحفل على أشهر أغنياته مثل "Versace on the Floor" و"Treasure" و" That’s What I Like"، و"Uptown Funk" "Just The Way You Are.

وتعد هذه المرة الثانية التي يؤدي فيها النجم العالمي والذي يشتهر بالعروض المبهرة والطراز الكلاسيكي، حفلًا له في دولة الإمارات منذ آخر حفل أقامه في دبي عام 2013، ويعتبر مارس أحد أنجح النجوم الغنائيين من الجيل الحديث، حيث قام ببيع أكثر من 200 مليون نسخة من أغانيه الشهيرة .

ونال برونو مارس جائزة أفضل مغني بوب من حفل 2019 BET، وقدم مؤخرا أغنية سنجل مع المنية لشهيرة كاردى بى حملت اسم "Please Me"،وهي النجمة التي فازت بجائزة جرامى لأفضل ألبوم Rap عن ألبومها "Invasion of Privacy".

وقدم أيضا الفنان المصري تامر حسني، ليلة رأس السنة حفلًا غنائيًا ناجحا في أبو ظبي، وصعد حسني إلى مسرح المارية بأبوظبي لإحياء حفل رأس السنة وسط ترحيب كبير من الجمهور العريض الذى احتشد أمام المسرح منذ الساعات الأولى للحفل، وبدأ تامر بأغنية "حلو المكان" من فيلمه الجديد "الفلوس"، والتي تفاعل معها الجمهور، إضافة إلى ميدلى لاشهر أغانيه وسط ترحاب كبير من الجمهور الذى يضم عرب ومصريين وجاليات أجنبية.

وكان جمهور النجم المصري تامر حسني استقبلوا نجمهم المفضل في أبوظبي قبل صعوده على مسرح حفل رأس السنة بجزيرة المارية بأبو ظبي، وذلك بالتزاحم حوله لالتقاط الصور التذكارية، ولبى النجم تامر حسني طلبات الجمهور بالتصوير معه قبل دخوله للاستعداد لاحياء الحفل.
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