يسرا ناعية السلطان قابوس: "عايش في قلب المصريين" (فيديو)





وقالت يسرا: "المصريون كانوا في قلبه، وهو كمان كان في قلبنا، وربنا يلهم أهله وشعبه الصبر والسلوان".



يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد نعى السلطان قابوس بن سعيد، وأعلن الحداد 3 أيام بالبلاد لرحيل السلطان.



وأتمت سلطنة عمان، صباح اليوم، مراسم تنصيب السلطان الجديد هيثم بن طارق خلفا للسلطان قابوس بن سعيد.

نعت الفتاة يسرا، السلطان قابوس بن سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء الورد"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت.