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عاجل.. القبض على فنان شهير بعد حصولة على جائزة كبرى

السبت 11/يناير/2020 - 07:04 م
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فنان شهير
فنان شهير
الفجر الفني
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ألقت قوات الشرطة الأمريكية، القبض على النجم العالمي خواكين فينيكس، على خلفية الاحتجاجات على تغيير المناخ التي نظمتها الفنانة العالمية جين فوندا.

حيث شارك الفنان العالمي بعد أيام من حصوله على جائزة "جولدن جلوب"،  في الاحتجاجات التي كان هدفها التغيير المناخي في واشنطن العاصمة الأمريكية 

وطالبت الاحتجاجات الحكومة الأمريكية بالاهتمام بالقضايا المناخية إلى جانب مشاهير آخرين مثل ماجي جيلنهال ومارتن شين.

ووفقا لما ذكرته تقارير الشرطة الأمريكية فقد تم اعتقال 147 شخصا خلال تظاهرة الجمعة أمام مبنى الكونجرس الأمريكي من بينهم واكين فينيكس ومارتن شين.

وذكرت مجلة "بيبول"، الأمريكية أن الشرطة قد أطلقت سراح فينيكس البالغ من العمر 45 عاما وشين البالغ من العمر 79 عاما بعد مدة قصيرة احتجز خلالها الثنائي لدى الشرطة بعد اتهامهما بعرقلة الطريق والتسبب في الازدحام.

جدير بالذكر أن الممثل الفائز بجولدن جلوب قد ألقى الضوء على صناعة الألبان واللحوم وما يمكن أن تسببه في تغير المناخ ودعا الجميع إلى التفكير ثانية في اختيار ما يستهلكونه.
 
جدير بالذكر أن خواكين فينيكس قد ألقى الضوء على تلك الأزمة خلال خطاب قبوله جائزة جولدن جلوب مؤخرا قائلا ": "من الجيد حقًا أن الكثير من الأشخاص قد أرسلوا صلواتهم إلى أستراليا ولكن علينا أن نفعل أكثر من ذلك"، مضيفا " نأمل أن نتحد سويا ونجري بعض التغييرات بالفعل، و في بعض الأحيان يتعين علينا أن نتحمل هذه المسؤولية على عاتقنا وأن نجري التغييرات والتضحيات في حياتنا الخاصة. "

تلك الاحتجاجات تدعو إليها جين فوندا كل يوم جمعة تطال فيها السياسيين باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية
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