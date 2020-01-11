إصابة 10 عمال في حادث انقلاب سيارة نقل على زراعي الإسماعيلية

أصيب 10 عمال، مساء اليوم السبت، بإصابات متفرقة بالجسد ما بين كسور وجروح ونزيف بالمخ، وذلك إثر حادث انقلاب السيارة الربع النقل التي كانوا يستقلونها علي طريق الإسماعيلية ـ الزقازيق الزراعي إمام منطقة الدواويس دائرة مركز القصاصين.



كان اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل رقم " 7425 ر. ل. ب " محملة بالعمال المزارع علي طريق "الإسماعيلية ـ الزقازيق" الزراعي إمام منطقة الدواويس دائرة مركز القصاصين، ما أسفر عن إصابة 10 عمال بإصابات متفرقة بالجسد ما بين كسور وجروح ونزيف وارتجاج بالمخ، وجميعهم مقيمين محافظة الشرقية.



وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج للازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات الحادث.

