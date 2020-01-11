لايف ستريم MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش صلاح ضد توتنهام

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حقق ليفربول فوزًا مهماً على إيفرتون في ديربي الميرسيسايد في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بهدف نظيف ليتأهل الحمر إلى الدور الرابع من البطولة قبل مواجهة توتنهام الذي لا يعيش أفضل أيامه، حيث يعاني الفريق كثيرًا في الفترة الأخيرة وذلك بعد خسارته في الدوري الإنجليزي على يد ساوثامبتون قبل أن يكتفي بالتعادل مع ميدلسبره في بطولة الكأس وقد بدا الإرهاق واضحًا على لاعبي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لتوتنهامkora star





وعلى نفس الجانب، لم يخسر ليفربول في الدوري الإنجليزي منذ عام كامل ويتصدر جدول ترتيب الدوري yalla shoot بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه ويرغب في استكمال مسيرة النجاح من أجل تحقيق اللقب الغائب منذ عقود.yalla shoot 7asry





* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : أليسون

خط الدفاع : جيمس ميلنر - فيرجيل فان دايك - جو حوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

خط الوسط : جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - نابي كيتا

خط الهجوم : ديفوك أوريجي - روبيرتو فيرمينو - شيردان شاكيري





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