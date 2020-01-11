بث حي.. مشاهدة مباراة الهلال والوحدة اليوم بث مباشر في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لأحداث مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم السبت 11-1-2020، والمقرر إقامتها على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في العاصمة السعودية الرياض.





المباراة ضمن الجولة الـ 14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وستنطلق في تمام الساعة 20:05 بالتوقيت المحلي، على الساعة 19:05 بتوقيت مصر، و17:05 بتوقيت جرينيتش.





يأمل الهلال في استغلال سقوط النصر في فخ التعادل أمام اتحاد جدة ليلة أمس، ويحقق الفوز للتصدر برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف عن النصر، حيث سجل هجوم الزعيم 37 هدفًا من 12 مباراة مقابل 23 هدفًا للنصر من 14 مباراة.









وإذا تمكن الوحدة من الفوز سيعادل رصيد نقاط الهلال ويصبح في المركز الثالث بفارق نقطة عن الرائد ونقطتين عن التعاون.





وفاز التعاون بثلاث مباريات من آخر خمس في الدوري السعودي للمحترفين أمام النصر والعدالة والفيصلي، لهذا مواجهته لن تكون بالسهلة، خاصةً وأنه يمتلك هداف من طراز رفيع هو الفرنسي “يوسف نياكاتي”



