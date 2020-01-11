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يتلف خلايا المخ.. أخصائي يحذر من إعداد الفيشار بالميكرويف (فيديو)

السبت 11/يناير/2020 - 07:07 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية، عن خطورة إعداد الفيشار في الميكرويف على خلايا المخ.

وقال "سالم"، خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن الفيشار في حد ذاته لا يتسبب في أي مشاكل، خاصة الفشار الذي يتم إعداده في "الحلة".

ولفت إلى أن المشكلة في الفيشار الذي يتم إعداده في الميكرويف، لأنه يصدر مادة تساعد على ترسيب البروتينات في المخ، وتؤدي إلى تلف بعض خلايا الدماغ.
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الكلمات المفتاحية

مخاطر إعداد الفشار بالميكرويف خلايا المخ توك شو آخبار مصر

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