مانشستر يونايتد يهزم نوريتش بثلاثية وليستر سيتي يسقط أمام ساوثهامبتون بالبريميرليج

نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على حساب فريق نوريتش سيتي بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض فريق ليستر سيتي لهزيمة قاسية على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب كينج باور.

وفاز فريق تشيلسي على فريق بيرنلي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في لندن.

وتعادل ولفرهامبتون مع فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدف لكل فريق، وحقق فريق إيفرتون انتصارا صعبا على فريق برايتون بنتيجة هدف نظيف.