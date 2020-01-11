Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواعيد مباريات اليوم السبت 11 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة توتنهام ضد ليفربول بث مباشر Bein Sport

السبت 11/يناير/2020 - 07:00 م
Advertisements
مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول
حسن شحاتة
Advertisements
تنطلق الكثير من المباريات الهامة اليوم السبت الموافق 11 / 1 / 2020، أبرزها مباراة توتنهام ضد ليفربول في دوري أبطال أفريقيا، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا "الجولة الرابعة"
أنطلقت مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا بمباراة مازيمبي ضد أول أغسطس، ومباراة بلاتينوم ضد الأهلي، في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

بترو أتليتكو ضد الوداد البيضاوي، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 5.

فيتا كلوب ضد الترجي التونسي، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

الهلال ضد النجم الساحلي، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ13"
أنطلقت مباريات اليوم في الدوري المصري بمباراة نادي مصر ضد المقاولون العرب، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ22"
أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي بمباراة كريستال بالاس ضد أرسنال، في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ومواجهة تشيلسي ضد بيرنلي، ومباراة ليستر سيتي ضد ساوثهامبتون، ولقاء مانشستر يونايتد ضد نوريتش سيتي، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

توتنهام ضد ليفربول، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ19"
أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإيطالي بمباراة كالياري ضد ميلان، في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.
لاتسيو ضد نابوليل، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

إنتر ميلان ضد أتالانتا، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ14"
أنطلقت مباريات اليوم في الدوري السعودي بمباراة ضمك ضد الاتفاق، في تمام 2:50 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ومواجهة الفيصلي ضد الرائد، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

الهلال ضد الوحدة، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليفربول رياضة توتنهام تشكيل ليفربول

أخبار تهمك

"كورة لايف" - KORAONLINE مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر YALLA كورة لايف رابط ماتش الاهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"كورة اون لاين" - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE ماتش الاهلي HD

منذ حوالي 5 ساعات

كول كورة liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول

منذ ساعة الا ربع

مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر مباراة الأهلي امام بلاتينيوم بث حي مباراة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر الان مباراة ليفربول امام توتنهام مشاهدة مباراة ليفربول امام توتنهام بث حي الان

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول الان| مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام (0-1) رابط Yallakora بث مباشر ليفربول اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

يلاشووت Ahly مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول Yallakora

منذ حوالي 5 ساعات

"شووت" liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر رابط ماتش CAF يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول YOUTUBE

منذ حوالي 4 ساعات

كورة ستار Ahly live مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora يلا شوت Ahly رابط الاهلي مباشر متعددة

منذ حوالي 5 ساعات

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

منذ أقل من نصف ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم السبت11-1 / 2020 في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

منذ ساعة الا ربع

شاهد الآن live.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 5 ساعات

هدف ليفربول بث مباشر| نتيجة مباراة ليفربول الان| مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر liverpool

منذ أقل من نصف ساعة

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

منذ حوالي 5 ساعات

هدف بلاتينيوم أمام الأهلي| نتيجة مباراة الأهلي الان| مشاهدة مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر ahly

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

07:11 م

كول كورة liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول

06:51 م

بث مباشر الان مباراة ليفربول امام توتنهام مشاهدة مباراة ليفربول امام توتنهام بث حي الان

02:52 م

هدف ليفربول بث مباشر| نتيجة مباراة ليفربول الان| مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر liverpool

07:13 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أزمة شرف

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: القمار والطعام والسجائر الإلكترونية قنابل مؤقتة

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: خطط المخابرات التركية للسيطرة على ليبيا عبر "النهضة" التونسي

DMCA.com Protection Status