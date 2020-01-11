kora شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر رابط مباراة الريدز KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط يلا شوت

بث مباشر لمباراة توتنهام ضد ليفربول كورة أونلاين KORAONLINE، عندما تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام ضد ليفربول، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".









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كورة لايف KORALIVE، حيث تقام مباراة توتنهام ضد ليفربول، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش Liverpool .









كورة جول KORAGOAL، حيث يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في مواصلة نتائجه الإيجابية في بطولة الدوري لهذا الموسم حيث يتصدر الريدز جدول ترتيب بطولة الدوي حتى الآن بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه Liverpool.









كول كورة COOLKORA لمشاهدة مباراة توتنهام ضد ليفربول، حيث يعول الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز على الثلاثي الهجومي المتمثل في الدولي المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، وأوريجي Salah LIVE.









يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواصلة الصراع على كافة البطولات المحلية والقارية Liverpool.



