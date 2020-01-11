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تغطية مباشرة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم.. نتيجة مباراة ليفربول ضد توتنهام| رابط مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر HD

السبت 11/يناير/2020 - 06:52 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر كورة لايف KORASTAR، لمشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير، حيث ينتظر عشاق كرة القدم العالمية مباراة قوية بين كلا الفريقين، مساء اليوم السبت، في الدوري الإنجليزيKORA LIVE.

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موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير اليوم في الدوري الإنجليزي

وتلعب مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير اليوم KORA LIVE في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير اليوم في الدوري الإنجليزي

وستذاع مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير KORA ONLINE في الدوري الإنجليزي على قناة "BEIN SPORTS HD 3" التابعة لمجموعة قنوات بي ان سبورتس، المالك الحصري لحقوق بث مباريات البطولة.

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم السبت، ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش ليفربول ضد توتنهام هوتسبير، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير.

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