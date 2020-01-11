Carrefour Egypt 2020.. أبرز العروض والخصومات من كارفور مصر على المنتجات والأحذية الرياضية



عروض كارفور بلاك فرايدي هي أكثر العروض التي ينتظرها الجميع مع المواطنين، حيث أنه في السنوات الأخيرة أصبحت ال black Friday أو التي تُعرف بالجمعة السوداء، تقليد عربي يقوم به العالم العربي ويطلق عليه الجمعة البيضاء، ويرجع أصله إلى عيد الشكر في الولايات المتحدة، وفي الأغلب يكون في آخر شهر نوفمبر من كل عام، حيث اعتاد التجار والمحلات التجارية في هذا اليوم على بيع منتجاتهم بتخفيضات كبيرة جدًا، وهذا يجعله خسارة عليهم ولذلك أطلق عليه بلاك فرايدي.



الجميع يترقبون بشغف كبير ويتهاتفون على أسواق كارفور المتواجدة في كافة أنحاء مصر، من أجل متابعة أقوى العروض التي تقدمها الشركة في عام بالتزامن مع اقتراب شهر نوفمبر من الإنتهاء وقرب عيد ميلاد كارفور، وبذلك تدمج التخفيضات والعروض لعروض الجمعة البيضاء مع التخفيضات التي تقدمها الشركة كل عام في عيد ميلادها والمسابقات والعروض التي تقدمها على هيئة سحوبات لمن يقوم بالشراء في تلك الفترة.



عروض كارفور بلاك فرايدي

وأصبحت عملية البيع بالتخفيض في البلاك فرايدي تقليد ينتظره العديد من المستهلكين، وهذا ما جعل كارفور مصر يطلق مجلة تخفيضات البلاك فرايدي هذا العام، بتخفيضات تصل إلى 50 % على العديد من السلع والمنتجات التي يحتاجها الأفراد، بداية من المأكولات وصولًا إلى المنظفات والملابس والاجهزة الإلكترونية وغيرها من المنتجات.





عروض كارفور مصر black Friday 2019

طرحت مجلة كارفور مجلة التخفيضات والعروض الخاصة بالجمعة البيضاء للعام 2019، والتي احتوت على كمية كبيرة من الخصومات وخاصة على الشاشات وأجهزة الموبايلات واللابتوب، والأجهزة الكهربائية والملابس، وهذا يجعل هناك فرصة للمستهلك للمقارنة بين الأسعار وتحديد أفضل العروض للشراء، وخاصة أن الأسعار أصبحت الآن مستقرة بصورة كبيرة، حيث أن نسبة الزيادة والنقصان أصبحت ضئيلة بالمقارنة مع الأشهر الماضية.



وطرحت كارفور عروضها لتبدأ في الفترة من 19 نوفمبر 2019 وحتى 1 ديسمبر 2019، وتُعد أكبر موسم لتخفيضات لكارفور قبل العروض الكبرى في عيد ميلاده بداية العام الجديد، وذلك لتساهم مع المواطنين فرحتهم بالتخفيضات الكبرى في كافة السلع والمنتجات الخاصة بهم.



Carrefour Egypt 2020.. أبرز العروض والخصومات من كارفور مصر على المنتجات والأحذية الرياضية

