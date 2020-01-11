محمد رمضان عن سعد لمجرد: "كانت أحلى حفلة مع أخويا وصديق عمري سعد لمجرد"

نشر الفنان محمد رمضان، مجموعة صور جديدة له أثناء حفله بدبي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث ظهر "رمضان"، في الصور، برفقة الفنان المغربي سعد لمجرد أثناء إحيائهم لحفلهم الأخير بدبي الإماراتية، ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره .



وعلق"رمضان علي الصور: "الحمدلله كانت أجمل حفلة مع أخويا وصديق عمري سعد لمجرد أقوي حفلة في دبي ثقة في الله نجاح" وتفاعلا معه النشطاء من جمهوره بالأعجابات والتعليقات .



وألقي عدد من أغانيه، حيث كان أبرزهم أغنية"إنساي"، والتي حققت نجاحاً كبيراً وسط جمهوره، حيث ظهر محمد رمضان علي المسرح علي أنغام "نمبر وان" بسيارته الفراري وهو ما يقرب سعرها 5 مليون مصري .



فيديو كليب أغنية "رايحين نسهر"



طرح الفنان محمد رمضان فيديو كليب أغنية "رايحين نسهر" على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" الذي حققت نجاحاً كبيراً، وسط جمهوره وتخطت ال12 مليون مشاهدة بموقع"يوتيوب"، وكانت من إخراج محمد سامي .





يستعد الفنان محمد رمضان للسباق الرمضاني المقبل العام 2020 بمسلسل "البرنس"، تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركه سنرجي.