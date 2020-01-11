وزارة الزراعة : تناقش وضع الأسس التنفيذية لترقيم وتسجيل وحصر الثروة الحيوانية

عقد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة عدة إجتماعات مع وكلاء الوزارة، مديرو مديريات الزراعة والطب البيطرى، والإنتاج الحيوانى على مستوى محافظات الجمهورية, لوضع الأسس التنفيذية لترقيم وتسجيل وحصر الثروة الحيوانية بكافة أنشطتها لإستكمال قاعدة البيانات.





وأوضح "الصياد "أننا نسابق الزمن لحصر ثرواتنا الحيوانية وترقيمها خلال الفترة المقبلة موضحاً أهمية قواعد البيانات فى الإنتاج الحيوانى، والتى يبنى عليها إتخاذ القرارات السليمة والصحيحة فى الأوقات المناسبة.

وأضاف "الصياد" أن الغرض من الحصر هو معرفة إحتياجات المربين والمنتجين لتوفير كافة أوجه المساعدة لصغار المربين والدعم للمزارع النظامية.

من خلال توفير سلالات لحوم أو ألبان أو ثنائية الغرض تناسب المزارع المتوسطة والصغيرة، وكذلك صغار المربين, وذات معدلات أداء إنتاجى وتناسلى متميز, بالإضافة إلى العمل على توفير كافة الأمصال واللقاحات اللازمة للقطعان، والعمل على التحسين الوراثى لها.

وفى سياق متصل طالب السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الاراضى بأن يتم الحصر بكل دقة من خلال قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومن يمثلهما بالمحافظات من مديريات الطب البيطرى والزراعة، والجمعيات الزراعية, والوحدات البيطرية، موضحاً أنه كان من المتبع فيما سبق أن يتم الحصر عام من خلال قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وأخر من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ولكن من الأفضل أن يتم الحصر سنوياً وبمعرفة كل من مهندسى القطاع وأطباء الهيئة - مبيناً أنه كلما كان الحصر سليما ودقيقا كلما كانت قراراتنا المتعلقة بالثروة الحيوانية مناسبة.

وأضاف وزير الزراعة أنه يدرس الأن إصدار قرار وزارى يتعلق بتنظيم عمل مراكز تجميع الالبان من خلال تراخيص تشغيل تصدر من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة لنقلها من العمل العشوائى إلى العمل النظامى, حيث أن تلك المراكز بمثابة منافذ توزيع وتصريف ألبان صغار المربيين, حتى نضمن الحصول على ألبان تتماشى مع المواصفات الصحية القياسية والتى تضمن ثبات أسعار الألبان بشكل مُرضي للمربيين.

وأن يتم ذلك بالتنسيق التام مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ومن ناحيته قال د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة - أن حصر وترقيم القطعان كانت من أولى اهتمامات وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى فور توليه مسئولية الوزارة لما لها من أهمية فى دعم إتخاذ القرارات السليمة.

وأضاف سليمان أن نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة يتابع أعمال حصر وترقيم الثروة الحيوانية كل ساعة وقد تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة لتلقى البيانات وتذليل أى عقبات تواجه أعمال الحصر.