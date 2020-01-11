فوز قنا ونجوع مازن وشبان المراغة وتعادل البدراي وقوص

انطلقت السبت منافسات الجولة 12 بالمجموعة الثانية لدوري القسم الثالث، التي شهدت منافسة قوية بين فرق المقدمة.



وأسفرت نتائج الجولة عن فوز فريق نادي قنا، علي نظيره فريق نادي مكة المكرمة، بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب الأول، ليرفع نادي قنا رصيده عند النقطة28 ويواصل صدارته للمجموعة، فيما تجمد رصيد مكة المكرمة عند10 نقاط بالمركز التاسع.



وفي المباراة الثانية، حقق فريق مركز شباب نجوع مازن، فوز صعب على فريق نادي اهلي المنشأة بهدف دون رد، ليرفع نجوع مازن رصيده للنقطة 9، ويتقدم للمركز العاشر، فيما تجمد رصيد اهلي المنشاة عند 7 نقاط بالمركز الحادي عشر.



وعلى ملعب نادي قفط، خطف فريق نادي البداري تعادل ثمين، أمام صاحب الأرض، بعدما انتهى لقائهما بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق، ليصل كلا الفريقين النقطة 22، ليستمر نادي قفط بالمركز الثالث، ونادي البداري، بالمركز الرابع.



وعلى ملعب نادي المراغة، انتهى ديربي المدينة، بين نادي المراغة، وشبان مسلمين المراغة، بفوز نادي الشبان بهدف دون رد، ليرفع نادي شبان مسلمين المراغة رصيده للنقطة 25 ويواصل الزحف نحو صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد نادي المراغة، عند النقطة12 بالمركز الثامن.



وفي المبارة الخامسة، واصل نادي قوص نتائجه السيئة، بالتعادل مع فريق مركز شباب سوهاج، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت هما بملعب قوص، ليصل نادي قوص للنقطة 7 ويظل بالمركز الثاني عشر، فيما اضاف مركز شباب سوهاج نقطة، ويصل للنقطة 17، يحتل بها المركز السادس.



واختتم لقاء أخميم، ومركز شباب البلينا، بالتعادل بدون أهداف، ليرفع نادي أخميم رصيده إلى النقطة الـ 19، يحتل بها المركز الخامس، بينما رفع فريق مركز شباب البلينا للنقطة 15 يحتل بها المركز السابع.



ترتيب المجموعة الأولى

1- نادي قنا 28 نقطة

2- شبان المراغة 25 نقطة

3- قفط 22 نقطة

4- البداري 22 نقطة

5- أخميم 19 نقطة

6- شباب سوهاج 17نقطة

7- شباب البلينا 15 نقطة

8- المراغة 12 نقطة

9- مكة المكرمة 10 نقاط

10- نجوع مازن 9 نقاط

11 - أهلي المنشاة 7 نقاط

12- قوص 7 نقاط