فوز الصيد والحامول وكفر الشيخ وتعادل سمنود في القسم الثالث

تشكيل الصيد :







وشهدت أحداث المباراة سيطرة من كلا الفريقين على منتصف الملعب حيث يريد كل فريق الفوز بالمباراة إلى أن أستطاع الصيد أن يخطف هدف الفوز في نهاية الشوط الأول.





وفي الشوط الثاني حاول الزعفران إدراك هدف التعادل لكن تألق دفاع الصيد وحارس مرماه كانت بالمرصاد أمام فريق الزعفران.





وانتهت مباريات الجولة الثالثة عشر من المجموعة الثامنة بالنتائج التالية:

فوز كفر الشيخ علي مركز شباب الحنفي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تعادل سمنود مع مطوبس سلبيا.

فوز شباس الشهداء على بلطيم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فوز عثماثون على سيدي سالم بهدفين مقابل هدف.

فوز الحامول على دسوق بخمسة أهداف مقابل هدفين.

تعادل إتحاد بسيون مع سبورتنج كاسل بهدف لكل فريق.





ترتيب المجموعة الثامنة

١- كفر الشيخ ٣٤ نقطة

٢- صيد المحلة ٢٨ نقطة

٣- سمنود ٢٦ نقطة

٤- عثماثون ٢٥ نقطة

٥- الحامول ٢٤ نقطة

٦-سبورتنج كاسل ١٧ نقطة

٧- شباس الشهداء ١٦ نقطة

٨- الزعفران ١٥ نقطة

٩- بلطيم ١٣ نقطة

١٠- إتحاد بسيون ١١ نقطة

١١- دسوق ١١ نقطة

١٢- مطوبس ١٠ نقاط

١٣- سيدي سالم ٦ نقاط

١٤- مركز شباب الحنفي ٤ نقاط

حقق صيد المحلة بقيادة طارق السعيد المدير الفني فوزا صعبا على فريق الزعفران بملعب الزعفران في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة القسم الثالث المجموعة الثامنة والتي تضم أندية الغربية وكفر الشيخ.حراسة المرمى : أحمد قاسمخط الدفاع :محمد رضا،، إسلام مجدي، محمود السعيد، عبد الرحمن عوفخط الوسط :إبراهيم عبد الوهاب، عبد العزيز مصطفي، إسلام عبدالعظيم، رضا خليفخط الهجوم:محمد الدسوقي، محمد رجب ميشو.أحرز هدف المباراة الوحيد محمد الدسوقي في الدقيقة ٤٤ من الشوط الأول بتلك النتيجة يرتفع رصيد الصيد للنقطة ٢٨ محتلا المركز الثاني في المجموعة.