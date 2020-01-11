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نهائي السوبر الإسباني.. أرقام مثيرة من تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

السبت 11/يناير/2020 - 05:40 م
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ديربي مدريد
ديربي مدريد
علاء خليف
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يلتقي فريق ريال مدريد مساء يوم الأحد القادم الموافق الثاني عشر من شهر يناير الجاري بمنافسه وجاره أتلتيكو مدريد في “ديربي مدريد”، ولكن هذه المرة في نهائي كأس السوبر الإسباني، وتقام المباراة على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة بالسعودية.

وتنطلق أحداث المواجهة المثيرة بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي الإماراتية، والسادسة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وتذاع المباراة عبر قناة KSA SPORTS HD1، KSA SPORTS HD 3.

حسم فريق ريال مدريد تأهله للمباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإسباني بعدما تغلب على فريق فالنسيا بنتيجة 3 / 1 في مباراة الدور نصف النهائي للبطولة، بينما صعد فريق أتليتكو مدريد للنهائي بعدما حقق فوزا مثيرا على حساب فريق برشلونة بنتيجة 3-2.

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد قبل نهائي السوبر الإسباني

تقابل ريال مدريد مع أتليتكو مدريد في 223 مباراة رسمية بمختلف البطولات، حقق الملكي 110 انتصارًا، بينما فاز الأتليتي في 56 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 57 مباراة.

سجل لاعبو الريال 370 هدفًا خلال مواجهاته الرسمية ضد أتليتكو مدريد، بينما استقبلت شباكه 281 هدفًا

أول مباراة جمعت ريال مدريد مع جاره أتليتكو مدريد في التاريخ كانت يوم 21 فبراير 1929، وفاز النادي الملكي بهدفين مقابل هدف، بينما آخر مواجهة بينهما كانت في الجولة السابعة من الدوري الاسباني بالموسم الحالي، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أكبر انتصار في مواجهات الريال وأتليتكو كان بنتيجة 5-0 وتكرر عدة مرات، حيث فاز الأتليتي بخماسية نظيفة في مباراة الديربي موسم 1947 / 1948، بينما حقق الملكي الفوز بخماسية مرتين موسمي 1958 / 1959، 1983 / 1984.

وجاءت مواجهات الريال وأتليتكو في البطولات المختلفة كالتالي:

- الدوري الإسباني: 165 مباراة (87 انتصار للريال – 38 انتصار لأتليتكو – 40 تعادل)
- كأس ملك إسبانيا: 42 مباراة (17 انتصار للريال – 14 انتصار لأتليتكو – 11 تعادل)
- كأس الدوري الإسباني: 4 مباريات (1 انتصار للريال – 1 انتصار لأتليتكو – 2 تعادل)
- السوبر الإسباني: 2 مباراة (1 انتصار لأتليتكو – 1 تعادل)
- دوري أبطال اوروبا: 9 مباريات (5 انتصارات للريال – 2 لأتليتكو – 2 تعادل)
- كأس السوبر الأوروبي: 1 مباراة ( انتصار أتليتكو مدريد)

قائمة هدافي مباريات "الديربي" بين الريال وأتليتكو:

- كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) 22 هدفًا
- سانتياجو برنابيو (ريال – أتليتكو) 17 هدفًا
- دي ستيفانو (رياال مدريد) 17 هدفًا
- كارلو سانتيانا (ريال مدريد) 15 هدفًا
- بوشكاش (ريال مدريد) 13 هدفًا
- باكو كامبوس (أتليتكو مدريد) 12 هدفًا
- بوتراجينيو (ريال مدريد) 12 هدفًا
- راؤول (ريال مدريد) 11 هدفًا

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