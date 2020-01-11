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now.. تردد قناة سورية دراما الجديد 2020 علي النايل سات Syrian Drama TV

السبت 11/يناير/2020 - 05:35 م
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قناة سورية دراما
قناة سورية دراما
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now.. تردد قناة سورية دراما الجديد 2020 علي النايل سات Syrian Drama TV

يبحث الكثير من المواطنين عن تردد قناة سورية دراما الجديد وهي تعتبر من القنوات التابعة للتلفزيون السوري،حيث تقوم ببث كافة الأخبار والمحتوي علي مدار 24 ساعة،وذلك بدون أي تشفير وبالمجان،كما أن القناة تعمل علي مدار اليوم وهي إستطاعت أن تحقق عمل ناجح في الفترة الأخيرة.

نالت القناة علي العديد من المتابعات خلال الفترة الأخيرة،كما أنها اثارت الإعجاب الكبير والفضول بين كافة متابعيها،كما أنها تعتبر قناة سورية تعرض كافة الدراما والفن السوري بكافة الأنواع والأشكال،وهي جاءت تابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سوريا.

كان هدف القناة هو تسليط الأضواء علي الدراما السورية،حيث حققت النجاح الباهر في الفترة الأخيرة،كما إستمرت القناة في تخصيص البث الذي يخصها ولكنها من حين لآخر تعرض كافة الفقرات الدرامية للأطفال،وأفلام الكرتونية التي يحبها العديد من الأطفال بشكل يومي.

تقوم قناة سوريا دراما بعرض جميع الحفلات التي يبحث عنها المواطنين وهي التابعة لكافة المطربين السوريين،كما أنها تعرض برامج أبيض وأسود من إعداد وإخراج مرفت نعمة،وهذا قد يرجع إلي الزمن الفني الجميل لعملاقة الحفلات والتي يتم تناولها لأروع الفرق الفنية،كما تعرض أيضًا دراما خمسيات،وهي قصص حب مختلفة جاءت في بطولتها إثنين مختلفين لعرض القصص السابقة والمتنوعة.

تردد قناة سوريا دراما
تردد قناة سوريا دراما هو 111772 أفقي على النايل سات.

معدل الترميز هو 27500.

تم عرض البرامج الفنية المختلفة مثل برنامج المشهد الفني،وهناك العديد من الدراما الفنية التي حضرت بعض النقاد والفنانين،وقد يتبادلوا الآراء حول كافة الدراما والفن السوري،كما أن هناك العديد من برامج والتي تعد علي روائع الفن التشكيلي بمختلف الأقسام المتميزة.

now.. تردد قناة سورية دراما الجديد 2020 علي النايل سات Syrian Drama TV
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