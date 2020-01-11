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غلق وتشميع محل في "حي الزيتون" لتحويله من سكني لتجاري

السبت 11/يناير/2020 - 05:35 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
إسماعيل منطاوي
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قامت الأجهزة التنفيذية بقيادة اللواء أشرف بهجت رئيس حي الزيتون، بغلق إحدى المحلات التجارية، التي تم تحويلها من عقار سكني إلى تجاري.

وأكد اللواء أشرف بهجت في تصريح خاص لموقع "الفجر"، أنه لابد من إعلاء كلمة القانون والضرب بيد من حديد والتصدي لجميع المخالفات بالمنطقة.

وتابع "رئيس حي الزيتون"، أنه تم اتخاذ اللازم تجاه صاحب المحل التجاري، وقامت الجهات التنفيذية بتشميع المحل، لافتًا إلى غلق العديد من الكافيهات والمقاهي المخالفة، بشوارع طومان باي والوقاد.

وفي ذات السياق، أكد اللواء أشرف بهجت، أن الحي سيشهد تطويرا مختلفة خلال الفترة القادمة، من خلال تشجير الشوارع ورصفها ورفع كفاءة الإنارة، تركيب ليدات كهرباء.
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