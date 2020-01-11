مصطفى عمار يكتب: فتاة "المنصورة" التى هزمتنا!

بالطبع قضية فتاة المنصورة التى تعرضت لتحرش جماعى خلال ليلة الاحتفال بالعام الميلادى الجديد، واحدة من القضايا التى هزت المجتمع المصرى، وجعلت أغلب المواقع الصحفية والبرامج المسائية تلهث خلف القضية، للفوز بانفراد صحفى أو صورة تجعل رواد مواقع التواصل الاجتماعى يتوجهون إلى هذه الوسيلة لإشباع رغبتهم فى المعرفة والفرجة ومعاينة الفتاة التى قلبت ليلة رأس السنة رأس على عقب، وللأسف وكالعادة جميعنا سقط فى الأخطاء نفسها وكأننا لم نتعلم شيئا من الماضى، العناوين الساخنة نفسها فى متابعة تفاصيل القضية حرصاً من أصحابها على جلب الزبائن وتحقيق «الترافيك» و»اللايك» و»الشير»، الآراء الصادمة نفسها التى تهاجم الفتاة وتؤكد أنها تستحق ما حدث لها لأنها ترتدى ملابس غير مناسبة وخارجة عن حدود الذوق العام، والأحكام المسبقة نفسها على المجتمع كله بأنه عديم الأخلاق، والمطالبة بإعدام مرتكبى الواقعة، جميعنا سقط فى الاختبار من جديد وتحملت مصر الخسارة وحدها..



