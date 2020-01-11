"ميديوكر" رواية للكاتب فادي زويل في معرض الكتاب

أعلنت دار كتوبيا للنشر والتوزيع عن أحدث إصدارتها لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2020، برواية "ميديوكر" للكاتب فادي زويل.

وتدور أحداث الرواية في إطار بوليسي حول حازم الذي يضحي بوظيفته وأسرته ويصبح مطاردًا من 3 أجهزة أمنية، حيث تقدم قصة مخابراتية تدور أحداثها في مصر وأميركا وإسرائيل وتتصارع الدول الثلاث علي معلومات أمنية في غاية السرية ووحده حازم من يمتلك المفتاح لفك شفرة هذه المعلومات.