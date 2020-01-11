KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة الترجي وفيتا كلوب بث مباشر NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الترجي NOW

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في مواجهة قوية بدوري الأبطال نقدم لكم بث مباشر مباراة الترجي وفيتا كلوب حيث تترقب الجماهير مشاهدة مباراة الترجي التونسي وفيتا كلوب الكونغولي التي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر يناير 2020 في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم وستقام مباراة الترجي اليوم ضد فيتا كلوب على ملعب الشهداء معقل الفريق الكونغولي حيث ستنطلق صافرة بدء اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر السابعة بتوقيت السعودية الخامسة بتوقيت تونس مشاهدة مباراة الترجي وفيتا كلوب بث مباشر بجودة عالية .