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KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة الترجي وفيتا كلوب بث مباشر NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الترجي NOW

السبت 11/يناير/2020 - 05:31 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلا شوت حصري الترجي وفيتا كلوب في حالة انقطاع البث فقط قم بتحديث الصفحة وسوف يعود البث من جديد مرة أخري ورجاء ادعم الموقع وشارك الرابط مع جميع الأصدقاء وعبر الفيس بوك وتويتر من هنا حتي نستمر في بث المباريات

في مواجهة قوية بدوري الأبطال نقدم لكم بث مباشر مباراة الترجي وفيتا كلوب حيث تترقب الجماهير مشاهدة مباراة الترجي التونسي وفيتا كلوب الكونغولي التي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر يناير 2020 في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم وستقام مباراة الترجي اليوم ضد فيتا كلوب على ملعب الشهداء معقل الفريق الكونغولي حيث ستنطلق صافرة بدء اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر السابعة بتوقيت السعودية الخامسة بتوقيت تونس مشاهدة مباراة الترجي وفيتا كلوب بث مباشر بجودة عالية .
وفي إطار حرص موقعنا على إرضاء الجماهير نوفر لكم مشاهدة مباراة الترجي وفيتا كلوب بدون تقطيع اليوم في دوري أبطال أفريقيا حيث يخوض الفريق التونسي مواجهة اليوم تحت قيادة المدرب معين الشعباني متربعًا على صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط حصدها من 3 جولات حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة واحدة ولم يخسر أي لقاء مشاهدة مباراة الترجي اليوم بدوري أبطال أفريقيا ويعتمد مدرب الفريق على طه ياسين الخنيسي في قيادة الهجوم مع وجود ثنائي الوسط فوسيني كوليبالي وأنيس البدري والحارس الكبير معز بن شريفية بث مباشر مباراة الترجي وفيتا كلوب أون لاين .
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