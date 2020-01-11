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علاج الإدمان: الكشف على 13700 عامل بالمدارس في 19 محافظة (صور)

السبت 11/يناير/2020 - 05:30 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
آيات عامر
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أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية.

حيث قامت اللجنة بالكشف على 5889 سائق خلال الفصل الدراسي الحالي فى محافظات "القاهرة والجيزة ودمياط والمنوفية والإسكندرية والمنيا وأسيوط وبورسعيد وبنى سويف والبحيرة والدقهلية وقنا والأقصر والقليوبية والسويس والشرقية والإسماعيلية ومطروح وسوهاج".

وتبين تعاطى 66 حالة من السائقين للمواد المخدرة منهم 20 حالة ترمادول و42 حالة حشيش و4 مورفين بنسبة تعاطى 1%، كما تم الكشف أيضا خلال هذه الفترة وفى نفس المحافظات على 7811 عامل فى المدارس والإدارات التعليمية المختلفة ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت القباج، على أن اللجنة ستواصل العديد من حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية خلال الفصل الدراسي الثاني، حيث يتم تحرير محاضر لمن يثبت من السائقين تعاطيه للمواد المخدرة ويتم إحالتهم الى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه يتم التوسع فى الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقى حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، وكذلك سائقى الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية، مع استمرار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقى المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة، ويتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وأضاف "عثمان"، أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، "16023" يواصل تلقى شكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم فى تعاطى سائقى أتوبيسات المدارس ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم فصله من المدرسة وتحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار إلى أن الخط الساخن تلقى 3 شكاوى حول الاشتباه فى تعاطى بعض العاملين فى مدارس بالمرحلة الابتدائية بمحافظة القاهرة وتم الكشف على 46 عامل بهذه المدارس وتبين عدم تعاطيهم للمواد المخدرة. 

يأتي ذلك فى الوقت الذى يواصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أيضا تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل  تكثيف الحملات  بشكل مستمر وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، كما يتم تكثيف حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية وكذلك سائقى الطرق السريعة فى العديد من المحافظات.
 
جدير بالذكر أن حملات الكشف على السائقين  التى نفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع الجهات المعنية وأدت إلى انخفاض نسبة التعاطى، حيث  تم الكشف  على 2500 سائق حافلات مدرسية العام الماضى وانخفضت نسبة التعاطي من 12% عام 2015 إلى 1% % حاليا، كما يتم استمرار حملات الكشف حاليا على سائقى الحافلات المدرسية.

علاج الإدمان: الكشف على 13700 عامل بالمدارس في 19 محافظة (صور)
علاج الإدمان: الكشف على 13700 عامل بالمدارس في 19 محافظة (صور)
علاج الإدمان: الكشف على 13700 عامل بالمدارس في 19 محافظة (صور)
علاج الإدمان: الكشف على 13700 عامل بالمدارس في 19 محافظة (صور)
علاج الإدمان: الكشف على 13700 عامل بالمدارس في 19 محافظة (صور)
علاج الإدمان: الكشف على 13700 عامل بالمدارس في 19 محافظة (صور)
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